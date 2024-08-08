JAC и Huawei создали совместный роскошный бренд Maextro

Китайский концерн JAC и IT-гигант Huawei основали совместный бренд Maextro, который будет специализироваться на выпуске люксовых автомобилей. Первенцем новой марки может стать роскошный минивэн стоимостью от 140 000 долларов

Со слов топ-менеджера компании Huawei, стало ясно, что Maextro намерен создать конкуренцию Rolls-Royce и Maybach. Однако главный вопрос будет заключаться в качестве и оправданности стоимости таких автомобилей. Ведь за основу будут брать модели JAC на базе платформы X6.

Предполагается, что первым автомобилем под маркой Maextro выйдет минивен. Это подтверждается рядом шпионских фотографий, которые были сделаны на улицах Китая во время испытаний модели. Пока трудно в полной мере оценить дизайн и люксовость минивэна, но вероятно, компании хотят сделать ставку на очень богатое оснащение и отделку салона.

Maextro станет частью нового альянса HIMA, куда также входят Luxeed (созданный совместно с Chery), Stelato (совместное предприятие с BAIC) и Aito (Seres). Последний также официально представлен на российском рынке, только под материнским брендом Seres.

