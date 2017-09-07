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7 сен 2017

Jaguar и Land Rover электрифицируют все свои модели

Jaguar и Land Rover электрифицируют все свои модели
Автор фото: фирма-производитель

Компания Jaguar Land Rover объявила о том, что все ее модели с 2020 года будут так или иначе электрифицированы, то есть будут либо гибридными, либо полностью электрическими. Правда, британцы оговорились и сказали, что часть машин будет иметь «мягкие» гибридные силовые установки, в которых есть электростартер и небольшой блок батарей.

Британцы стали вторыми после Volvo, кто заявил о полном отказе от обычных двигателей внутреннего сгорания. Собственно, первая модель появится уже в следующем году, ей станет Jaguar I-Pace с полностью электрической силовой установкой. В настоящее время компания тестирует и гибридный вариант Range Rover.

Дабы подкрепить свои намерения компания привезет на автосалон во Франкфурт два концепта. Первый: классический Jaguar E-Type, у которого бензиновый двигатель заменен на электрическую силовую установку. Решение довольно спорное, нов Jaguar Land Rover Classic говорят, что такой метод даст классическим автомобилям новую жизнь. Электромотор позволяет Jaguar E-Type Zero разогнаться до 100 км/ч за 5,5 секунды, при этом, несмотря на батареи, он весит на 80 кг меньше оригинального спорткара из 60-х годов прошлого столетия.

Второй концепт: виденье компанией автомобиля в 2040 году. Концепт Future-Type имеет футуристическую внешность, имеет посадочную формулу 2+1 и, естественно, оснащен системой полностью автоматического вождения. Особая «фишка»: руль с искусственным интеллектом, который можно будет приносить с собой в автомобиль. Благодаря зашитым в него настройкам автомобиль тут же подстроится под водителя.

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Jaguar Land Rover

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