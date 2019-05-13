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13 май 2019

Jaguar Land Rover может быть продан

Jaguar Land Rover может быть продан
Автор фото: фирма-производитель

PSA, владеющая марками Peugeot, Citroen и с недавних пор Opel, может купить Jaguar Land Rover

Как сообщает информационное агентство Press Association, в распоряжении которого оказался некий  интеграционный документ, который описывает преимущества союза между двумя концернами,  переговоры о покупке идут «за закрытыми дверьми» очень быстрым темпом. В то же время, в официальном заявлении концерн PSA сообщил, что «не спешит» покупать Jaguar Land Rover, но «если появится такая возможность, как с Opel (Vauxhall), мы рассмотрим ее».

Любопытно, что нынешний владелец JLR, компания Tata Motors, поспешила опровергнуть все слухи о продаже Jaguar Land Rover. В свою очередь эксперты не склонны верить этим опровержениям, так как только в четвертом квартале прошлого года Jaguar Land Rover понес убытки в размере 273 млн. фунтов стерлингов (около 316,5 млн. евро).

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При написании новости использовалась информация:
За Рулем , Коммерсант

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