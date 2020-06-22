Ситуация с пандемией коронавируса и финансовыми убытками может заставить Jaguar Land Rover пересмотреть планы на будущее и даже урезать модельный ряд

Финансовые проблемы могут оказать существенное влияние на будущие планы компании. Как сообщает издание Automotive News, Jaguar Land Rover может сократить модельную линейку: британский автопроизводитель проведёт анализ рынка и постарается определить, насколько быстро восстановятся глобальные продажи обеих марок после вспышки коронавируса. И, если прогнозы не будут достаточно оптимистичными, далее будет решаться вопрос о сокращении модельной линейки.

«Нам нужно подождать ещё несколько недель, чтобы лучше это понять», — сказал Патамадай Баладжи, финансовый директор Tata Motors (владеет JLR). Он добавил, что нужно всё тщательно взвесить, прежде чем принимать подобное решение, так как оно повлияет на судьбу JLR в долгосрочной перспективе. Некоторые программы разработки новых или обновления существующих моделей уже были отложены в результате глобального кризиса в автомобильной промышленности, но до отмены дело пока не доходило.