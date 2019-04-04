Jaguar Land Rover отправляет свои автомобили на переплавку

Британский концерн объявил о старте проекта Reality, в рамках которого будет перерабатываться алюминий, использующийся для производства кузовов, – в целях повторного применения для выпуска новых машин

Компании ежегодно требуется более 180 тысяч тонн алюминия. После запуска проекта Reality количество первичного алюминия, необходимого для создания новых автомобилей, планируется существенно сократить. Сейчас же, JLR активно закупает вторичное сырьё для производства машин. Только с сентября 2013 года по январь 2019-го британская компания приобрела около 300 тысяч тонн переработанного сырья.

Интересно, что в качестве пилотного испытания на переработку были отправлены предсерийные прототипы электрического кроссовера Jaguar I-Pace. Автомобили, из которых предварительно извлекли литий-ионные батареи, разобрали и при помощи высокотехнологичных сенсоров Axion рассортировали по разным типам материалов. Полученный в результате сортировки алюминий отправили на переплавку.