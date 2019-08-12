Автомобильный портал Motorpage
12 авг 2019

Jaguar Land Rover перейдет на платформу BMW

Jaguar Land Rover перейдет на платформу BMW
Автор фото: фирма-производитель

Будущие кроссоверы Jaguar Land Rover перейдут на платформы BMW.  С наибольшей вероятностью, это будет переднеприводная архитектура FAAR, как у 1-Series последнего поколения и моделей MINI

Как сообщает британское издание Autocar, такой шаг для производителя - вынужденная мера, так как множество факторов, например, падение продаж в Китае, или переход к более жестким нормам выбросов CO?, разработка новой алюминиевой платформой MLA (Modular Longitudinal Architecture), а также инвестиции в производство и выпуск новых моделей негативно сказываются на финансовом положении компании.

В свою очередь, JLR уже сотрудничает с немецким концерном по разработке полностью электрических и электрифицированных силовых установок.  Что же касается новой немецкой «тележки», то она ляжет в основу двух компактных кроссоверов Jaguar с традиционным и купеобразным кузовом и дизайном в стиле i-Pace. А следующие Range Rover Evoque и Land Rover Discovery Sport станут близкими родственниками MINI Countryman и BMW X1.

При написании новости использовалась информация:
Autocar

Комментарии к новости

Последние новости

...

В Москве ограничат движение из-за празднования Курбан-байрама

09 августа 2019

Водителей хотят штрафовать за парковку у мусорных контейнеров

09 августа 2019

Инспекторам АМПП разрешили штрафовать автомобилистов

09 августа 2019
BMW 5 Series 2008

BMW отзывает в России 22 тысячи автомобилей

09 августа 2019
Maserati Quattroporte 2019

Седан и кроссовер Maserati получат уникальный интерьер

09 августа 2019
BMW 1-Series 2020

Единичке BMW суждено быть мощной

09 августа 2019

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Geely Atlas - geely atlas 2019 тяжелый металл Тест драйв
12 августа 2019

Geely Atlas
"Тяжелый металл"
Nissan Qashqai - nissan qashqai 2018: торжество здравого смысла
Тест драйв
09 августа 2019

Nissan Qashqai
"Nissan Qashqai: торжество здравого смысла"
Volvo XC40 - volvo xc40 2018 хипстер с айпадом
Тест драйв
08 августа 2019

Volvo XC40
"Volvo XC40: хипстер с айпадом"
- harley-davidson iron 1200 он такой один
Мотоциклы
04 августа 2019


"Он такой один"

Написано новостей:

2 3 9 7 1