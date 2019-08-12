Jaguar Land Rover перейдет на платформу BMW

Будущие кроссоверы Jaguar Land Rover перейдут на платформы BMW. С наибольшей вероятностью, это будет переднеприводная архитектура FAAR, как у 1-Series последнего поколения и моделей MINI

Как сообщает британское издание Autocar, такой шаг для производителя - вынужденная мера, так как множество факторов, например, падение продаж в Китае, или переход к более жестким нормам выбросов CO?, разработка новой алюминиевой платформой MLA (Modular Longitudinal Architecture), а также инвестиции в производство и выпуск новых моделей негативно сказываются на финансовом положении компании.

В свою очередь, JLR уже сотрудничает с немецким концерном по разработке полностью электрических и электрифицированных силовых установок. Что же касается новой немецкой «тележки», то она ляжет в основу двух компактных кроссоверов Jaguar с традиционным и купеобразным кузовом и дизайном в стиле i-Pace. А следующие Range Rover Evoque и Land Rover Discovery Sport станут близкими родственниками MINI Countryman и BMW X1.