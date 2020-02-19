Jaguar Land Rover представил проект беспилотной платформы Vector

Jaguar Land Rover презентовал Vector — проект беспилотной электрической платформы, на базе которой можно будет строить автомобили практически любых конфигураций и предназначений. Британская компания уже получила согласие правительства на тестирование беспилотников на дорогах Англии

Проект Vector является новой платформой в формате «скейтборда»: она представляет собой плоскую «тележку» со встроенной тяговой батареей. Электромоторы хоть и не интегрированы в колеса, но не занимают много места. В итоге получается универсальная база со свободной компоновкой, на основе которой можно выпускать транспортные средства с любыми типами кузова. Одной из конечных целей проекта Vector является движение в направлении Destination Zero — философии JLR по достижению будущего с нулевым уровнем выбросов, нулевым количеством аварий и нулевым количеством заторов.

Любопытно, что новая платформа была представлена в конфигурации беспилотного вэна со сдвижными дверями. В салоне установлены четыре кресла, способных вращаться вокруг своей оси. Это позволяет пассажирам сидеть как по ходу движения, так и лицом друг к другу. Руль и педали пока сохранены, но их использование , что называется, "факультативно". Пространство кабины экспериментального автомобиля позволяет конфигурировать сиденья как для личной эксплуатации, так и для перевозки небольших грузов.