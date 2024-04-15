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15 апр 2024

Jaguar на платформе Chery могут показать в этом году

Jaguar на платформе Chery могут показать в этом году

Стало известно, что Jaguar Land Rover планирует создать новую модель, которая будет базироваться на китайской платформе Chery, предназначенной для гибридов и электрокаров

Переговоры о сотрудничестве между двумя компаниями практически подошли к концу. Это подтвердил председатель Chery Инь Тонъюэ, отметив, что сейчас концерн ведет переговоры с двумя европейскими брендами, с одним из которых они пришли к окончательному соглашению. Пока трудно предположить, когда именно выйдет новинка, но по слухам, это может произойти до конца текущего года.

Судя по всему, речь идет о платформе E0X, поскольку анонс соглашения с иностранным партнером был сделан именно на презентации кроссовера Exeed Exlantis ET. Напомним, что на ней также базируется и седан Exlantis ES.

При написании новости использовалась информация:
europe.autonews

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