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26 апр 2017

Jaguar показал универсал XF на теннисном корте

Jaguar показал универсал XF на теннисном корте
Автор фото: фирма-производитель

Jaguar Land Rover выбрала необычный способ анонсировать скорый выход универсала Jaguar XF Sportbrake

Компания уже не первый год является одним из спонсоров этапа Кубка большого шлема, теннисного турнира в Уимболдоне. Силуэт универсала появился на одном из теннисных кортов.

Также компания опубликовала компьютерный снимок, на котором универсал снят сверху. На нем видна панорамная стеклянная крыша, протянувшаяся практически по всей площади от передних до задних стоек.

По неофициальной информации универсал вплоть до средних стоек будет повторять седан нового поколения, а его задняя часть позаимствует стилистику кроссовера F-Pace. В Jaguar говорят, что по-прежнему верны принципу, согласно которому спортивный облик должен превалировать над грузопассажирскими возможностями. Но при этом, объем багажного отделения Jaguar XF Sportbrake будет равен 600 литрам. В случае же если сложить спинки задних сидений, то объем грузового пространства увеличится до 1700 литров.

Вероятнее всего, публичная премьера универсала Jaguar XF Sportbrake состоится в октябре этого года на автосалоне во Франкфурте. Но не исключено, что новинку могут показать и раньше, например, при награждении победителя Уимблдонского турнира.

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При написании новости использовалась информация:
Jaguar

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