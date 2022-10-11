Jaguar прощается с моделью F-Type

Фирма Jaguar прощается с бензиновыми спорткарами — представлен особый F-Type 75, который символизирует скорое окончание производства модели.

Числовой индекс не случайный – в следующем году исполняется ровно 75 лет модели XK120, чьим идеологическим преемником и является современный спорткар F-Type. У юбилейных F-Type 75 Edition минимум отличий от стандартных спорткаров: на передних крыльях добавлены декоративные шильдики, палитра красок расширена за счёт особого зелёного металлика, в стандартную комплектацию входят глянцевые чёрные 20-дюймовые диски.

Базовая заднеприводная версия будет оснащаться 5,0-литровым V8 в варианте форсировки на 450 сил и 580 Нм. Топ-версия с литерой R получит 575-сильный (700 Нм) компрессорный 5,0-литровый V8.