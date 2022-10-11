Автомобильный портал Motorpage
11 окт 2022

Jaguar прощается с моделью F-Type

Jaguar прощается с моделью F-Type

Фирма Jaguar прощается с бензиновыми спорткарами — представлен особый F-Type 75, который символизирует скорое окончание производства модели.

Числовой индекс не случайный – в следующем году исполняется ровно 75 лет модели XK120, чьим идеологическим преемником и является современный спорткар F-Type. У юбилейных F-Type 75 Edition минимум отличий от стандартных спорткаров: на передних крыльях добавлены декоративные шильдики, палитра красок расширена за счёт особого зелёного металлика, в стандартную комплектацию входят глянцевые чёрные 20-дюймовые диски.

Базовая заднеприводная версия будет оснащаться 5,0-литровым V8 в варианте форсировки на 450 сил и 580 Нм. Топ-версия с литерой R получит 575-сильный (700 Нм) компрессорный 5,0-литровый V8.

При написании новости использовалась информация:
Motor

Комментарии к новости

Последние новости

...

«Автотор» построит несколько новых предприятий для производства электрокаров

11 октября 2022
Lada Niva Travel (2021) вид спереди

Lada вернула кондиционер в «Нивы»

11 октября 2022

Toyota превратит кроссовер RAV4 в пикап

11 октября 2022

Nissan полностью избавляется от российских активов

11 октября 2022

FAW привезет в Россию подержанные автомобили

11 октября 2022
Lada Granta 2019 вид сзади

АвтоВАЗ сокращает производственные планы

11 октября 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Geely Tugella - geely tugella (2020) привидение с турбомотором Тест драйв
10 октября 2022

Geely Tugella
"Привидение с турбомотором"
Lada XRay - пятилетний lada xray: к призыву на службу готов
Вторичный рынок
06 октября 2022

Lada XRay
"Пятилетний Lada Xray: к призыву на службу готов"
Infiniti QX50 - infiniti qx50 (2021) эстет с бицепсами и высоким iq
Тест драйв
03 октября 2022

Infiniti QX50
"Эстет с бицепсами и высоким IQ"
Exeed TXL - exeed txl (2022) «к услугам состоятельных клиентов»
Тест драйв
25 сентября 2022

Exeed TXL
"«К услугам состоятельных клиентов»"

Написано новостей:

3 1 6 1 0