Ямаха не будет делать автомобили. Невыгодно

Компания Yamaha заморозила все проекты разработки собственного легкового автомобиля, так как руководство фирмы не видит в них явной перспективы

Как сообщает издание Autocar, такое решение было принято президентом Yamaha Ешихиро Хидакой, который не верит в то, что в обозримом будущем компания сможет создать по-настоящему конкурентоспособный автомобиль. «Многие наши поклонники хотели бы видеть спорткар в линейке Yamaha, однако условия рынка не оставляют нам другого выбора», — отметил топ-менеджер.

Напомним, в 2013 г. японская компания представила электрический концепт-кар под названием MOTIV.e, а через два года Yamaha показала сверхлегкий спортивный автомобиль Sports Ride Concept. Последним прототипом компании стал экспериментальный компактный пикап Cross Hub, обладающий характеристиками внедорожника.