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24 окт 2019

Ямаха не будет делать автомобили. Невыгодно

Ямаха не будет делать автомобили. Невыгодно
Автор фото: фирма-производитель

Компания Yamaha заморозила все проекты разработки собственного легкового автомобиля, так как руководство фирмы не видит в них явной перспективы

Как сообщает издание Autocar, такое решение было принято президентом Yamaha Ешихиро Хидакой, который не верит в то, что в обозримом будущем компания сможет создать по-настоящему конкурентоспособный автомобиль. «Многие наши поклонники хотели бы видеть спорткар в линейке Yamaha, однако условия рынка не оставляют нам другого выбора», — отметил топ-менеджер.

Напомним, в 2013 г. японская компания представила электрический концепт-кар под названием MOTIV.e, а через два года Yamaha показала сверхлегкий спортивный автомобиль Sports Ride Concept. Последним прототипом компании стал экспериментальный компактный пикап Cross Hub, обладающий характеристиками внедорожника.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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