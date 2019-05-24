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24 май 2019

«Яндекс» готовит "беспилотный флот"

«Яндекс» готовит "беспилотный флот"

Компания «Яндекс» до конца года планирует вывести на дороги общего пользования в России около 100 беспилотных автомобилей. 

«В этом году мы выпускаем на дороги целый флот — в этом году у нас на дорогах будет 100 беспилотных машин», — заявил сооснователь Яндекса и руководитель группы компаний Аркадий Волож. По словам топ-менеджера, в скором будущем беспилотные автомобили заменят человеческое вождение. Он объяснил, что автономный транспорт будет совершать меньше аварий, чем это делают люди. Также Волож заявил, что на данный момент тесты машин с автономной системой управления также ведутся в Израиле.

Напомним, что в россии уже этой весной стартуют масштабные испытания беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования. В проекте примут участие шесть компаний: «Яндекс», МАДИ, КБ «Аврора», «КамАЗ», «Иннополис» и Таганрогский университет. Изначально тесты пройдут на дорогах Москвы и Татарстана. Позже в состав тестовых регионов войдут Московская область, Санкт-Петербург, Ленобласть и Краснодарский край.





 

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При написании новости использовалась информация:
Autonews

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