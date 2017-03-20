«Яндекс» объявил о планах создания системы, контролирующей состояние таксистов, инвестировав в разработку проекта около 10 миллионов долларов

Скорее всего, разработкой займется не сам «Яндекс», а сторонний партнер, которым, по предположениям экспертов, может стать ЗАО «Нейроком», профилем которого как раз является обеспечение безопасности на транспорте.

Предполагается, что новая система объединит две уже существующих: систему контроля сна и комплекс систем «Таксометр», уже использующийся в компании в том числе и для контроля качества перевозок. Помимо этого эксперты говорят и о том, что у компании уже есть технологии компьютерного зрения, которые «можно натренировать» и на контроль состояния водителя.

«Наша компания уже несколько месяцев работает над изучением и подбором оптимальных технологических решений, существующих в России и на Западе. При выявлении симптомов усталости у водителя будущая система предупредит его о необходимости сделать остановку, а также самостоятельно на время прекратит прием вызовов от пассажиров», подтвердили информацию представители «Яндекса».