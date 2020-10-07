«Яндекс» запустил сервис подписки на автомобили

«Яндекс.Драйв» объявил о запуске сервиса долгосрочной аренды машин. По подписке будут доступны как новые автомобили, так и машины с пробегом

Каршеринг «Яндекс.Драйв» объявил о запуске нового сервиса подписки на автомобили в Москве. При помощи мобильного приложения можно арендовать машину сроком от одного месяца до полутора лет. Для оформления подписки необходимо указать в программе модель, срок, пробег и тип страховки. Для долгосрочной аренды доступны как новые машины, так и автомобили с пробегом из автопарка каршеринга. Речь идет, например, о Mercedes-Benz, Skoda, Volkswagen и электрокарах Nissan Leaf.

В стоимость подписки входит плановый техосмотр, шиномонтаж, каско и ОСАГО. В случае поломки на дороге можно будет вызвать специалиста, который устранит проблему на месте, либо отвезет автомобиль на станцию техобслуживания.Стоимость аренды автомобиля зависит от марки машины, ее пробега и срока подписки. К примеру, Volkswagen Polo с пробегом 16 тыс. км обойдется в 19 000 руб. в месяц, а BMW 5-Series с таким же пробегом — в 49 000 рублей.