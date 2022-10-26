«Яндекс карты» научились строить специальные маршруты для грузовиков

Популярный навигационный сервис расширил свой функционал. Теперь нейросеть способна строить специальный маршрут для грузовиков, дабы их водители не попадали под различные ограничения

Поясним, в регионах существует целое множество запретов для грузового транспорта – где-то нельзя проехать из-за высокой массы машины, а где-то из-за низкого экологического класса. В некоторых местах и вовсе проезд грузовиков невозможен, как, например, в Москве – здесь фуры не могут проехать в центр города.

Собственно, программа учитывает все ограничения по всей стране. Степень обучения искусственного интеллекта настолько велика, что навигатор, скажем, не поведет машину под мостом, если тот ниже габаритов грузовика.