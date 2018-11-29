Яндекс накажет лихачей-таксистов

Яндекс.Такси объявил о том, что с 1 декабря во всех городах, где представлен сервис, вводится автоматический мониторинг скорости движения машин

Мониторинг будет осуществляться при помощи GPS. При выполнении заказа, скорость водителя будет сверяться со скоростным лимитом на конкретном участке дороги. В этой схеме будет задействован Яндекс.Навигатор, который строит маршруты. К слову, в компании заявили, что разработанный алгоритм умеет отсекать различные помехи, включая значительные изменения геолокационных данных (пример, когда автомобиль двигается по центру города, а навигатор видит его на окраине).

Собственно, если реальная скорость превысит разрешенную на 20 км/ч и более, система предупредит об этом водителя через приложение «Таксометр». В том случае, когда водитель окажется злостным нарушителем и превышения скорости будут замечены неоднократно, ему будет ограничен доступ к базе заказов. Если водитель не будет следовать предупреждениям, то он будет полностью заблокирован в системе с применением дальнейших санкций.

В дальнейшем компания собирается расширить функционал системы. Планируется отслеживать манеру езды водителей, включая резкие наборы скорости и торможения, а также неаккуратные повороты и перестроения.