Компания «Яндекс» официально представила собственную автомобильную платформу «Яндекс.Авто» для штатных головных устройств. Она объединяет в себе сервисы «Яндекса», включая навигационные и развлекательные, практически полностью управляется голосом.

Яндекс.Авто встраивается в мультимедийные системы машин при производстве. Платформа появится на борту автомобилей Toyota в октябре этого года, а позднее — и в машинах других производителей. Будут выпускаться и машины, в которых на экраны можно вывести отдельные компоненты Яндекс.Авто. Для этого нужно подключить телефон по USB-кабелю. Такая функция, например, будет в машинах Jaguar и Land Rover.

Интерфейс Яндекс.Авто позволяет работать на экране сразу с несколькими сервисами. Например, в одной части экрана следить за подсказками Навигатора, а в другой — выбирать радиостанцию. Если сервиса нет на экране, но у него появляется какая-то важная информация, водитель видит сообщение. Так, неактивная Погода предупредит о резком похолодании или сильном ветре, а Навигатор — о камере или лежачем полицейском.

Сервисами можно управлять, не касаясь экрана, голосом. Если в дороге сказать «Слушай, Яндекс, давай заедем на заправку», система перестроит маршрут, а если произнести «Включи радио „Монте Карло“» — запустит соответствующую станцию.

Кроме Toyota и Jaguar Land Rover соглашения подписаны с АвтоВАЗом, Ford Sollers и КамАЗом.

