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16 мар 2022

Японцы начнут массово пересаживаться с автомобилей на козлов

Японцы начнут массово пересаживаться с автомобилей на козлов
Автор фото: фирма-производитель

Японская Kawasaki Heavy Industries, один из крупнейших в мире промышленных концернов, 15 марта представила прототип нового транспортного робота RHP Bex

"Кибернетический козел" - звучит гордо, не правда ли? Шутки шутками, но робот действительно выполнен в форм-факторе данного животного. Удивительно, но при собственном весе в 80 килограмм, робот способен взять на себя груз или пассажиров массой до двухсот килограмм.

Можно ли на нем ездить верхом? Да, причем вы сможете сделать это в двух режимах. Первый -  режим шага. В нем робот натурально передвигается на четырех механических лапах. Однако, присутствует и ездовой режим -  искусственный зверь встает на колени и выдвигает из своих недр колеса: два сзади- опорные, одно спереди - ведущее. Сообщается, что в таком режиме техника способна разогнаться до 35 километров в час. Любопытно, но управлять "робокозлом" можно  как с пульта дистанционного управления, так и со штатного джойстика-контроллера на "теле".

При написании новости использовалась информация:
Drom

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