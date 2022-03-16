Японцы начнут массово пересаживаться с автомобилей на козлов

Японская Kawasaki Heavy Industries, один из крупнейших в мире промышленных концернов, 15 марта представила прототип нового транспортного робота RHP Bex

"Кибернетический козел" - звучит гордо, не правда ли? Шутки шутками, но робот действительно выполнен в форм-факторе данного животного. Удивительно, но при собственном весе в 80 килограмм, робот способен взять на себя груз или пассажиров массой до двухсот килограмм.

Можно ли на нем ездить верхом? Да, причем вы сможете сделать это в двух режимах. Первый - режим шага. В нем робот натурально передвигается на четырех механических лапах. Однако, присутствует и ездовой режим - искусственный зверь встает на колени и выдвигает из своих недр колеса: два сзади- опорные, одно спереди - ведущее. Сообщается, что в таком режиме техника способна разогнаться до 35 километров в час. Любопытно, но управлять "робокозлом" можно как с пульта дистанционного управления, так и со штатного джойстика-контроллера на "теле".