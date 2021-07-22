Японцы нашли способ увеличения дальнобойности электрокаров

Японская компания Daikin объявила, что нашла способ увеличить пробег электрокаров на одной зарядке минимум в два раза. В чем секрет? Отвечаем - в модернизации системы кондиционирования салонного воздуха!

Инженеры фирмы стали применять новый хладагент, который выполняет собственные задачи при более низких, чем раньше, температурах. Соответственно, делаем вывод, что энергии при этом расходуется гораздо меньше! По подсчетам инженеров компании – при среднем пробеге электрокара в 200 километров новая технология обеспечит еще сто километров запаса хода сверху.

В компании уже думают над коммерциализацией данного решения. Японское информагентство Nikkei сообщает, что новая технология будет очень востребована автопроизводителями, так как ее внедрение на автомобилях не потребует каких-либо серьезных затрат.