Накануне руководство Московской области и японской компании Hino, производящей грузовики, заключение соглашение. Оно предусматривает строительство завода по сборке грузовиков в подмосковных Химках.

Предприятие будет собирать грузовики полной массой от 3,5 до 18 тонн. Сборка грузовиков будет осуществляться крупноузловым методом, Hinp планирует собирать до 2000 грузовиков в год.

С учетом того, что продажи грузовиков этой марки в нашей стране невелики, в Hino говорят о том, что кроме внутреннего рынка будут экспортировать технику в страны ближнего зарубежья. В рамках специального инвестконтракта Hino обязалась инвестировать один миллиард рублей, а в обмен получит налоговые льготы.

Проектирование завода начнется в конце этого года, во втором квартале 2018 года Hino приступит к его строительству, а первые грузовики планируется собрать в третьем квартале 2019-го. Всего на предприятии планируется создать 50 новых рабочих мест.