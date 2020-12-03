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3 дек 2020

Япония присоединится к мировому запрету автомобилей с ДВС

Япония присоединится к мировому запрету автомобилей с ДВС

До такого экологического апокалипсиса стране восходящего солнца идти еще далеко, как минимум, десять лет

Да, как сообщает Reuters, правительство Японии лишь в середине 2030-х годов собирается ввести запрет на продажу новых автомобилей с ДВС.  Поговаривают, что эта тактика часть плана нового премьер-министра  -  Ёсихидэ Суги, который желает серьезно сократить выбросы углекислого газа в атмосферу вплоть до нулевого уровня.

На данный момент Министерству промышленности, экономики и торговли поручено создать законопроект, по которому пройдут дебаты экспертной группы. Интересно, что автопроизводители никак не комментируют правительственную инициативу. Хотя, когда подобное происходило в Англии, промышленники говорили о готовности к переходу.

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