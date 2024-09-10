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10 сен 2024

Японский производитель электроники Sharp представил минивэн с 65-дюймовой “мультимедийкой”

Японский производитель электроники Sharp представил минивэн с 65-дюймовой “мультимедийкой”
Автор фото: фирма-производитель

В рамках сотрудничества между японским производителем электроники Sharp и тайваньской компанией Foxconn, был представлен концептуальный электрический минивэн Sharp LDK+. На данный момент имеются только рендерные изображения, но вживую автомобиль обещают показать уже в этом месяце 

Судя по имеющимся данным, минивэн оснастят электрической силовой установкой и продвинутой системой автопилота. Подробные технические характеристики пока не известны. Особая роль в функциональности электрокара отведена искусственному интеллекту. Он способен автоматически настраивать микроклимат, положения сидений или освещение в зависимости от предпочтений водителя или пассажира.

Другой интересной особенностью Sharp LDK+ является его внутреннее пространство. Здесь всего два ряда сидений - два отдельных кресла спереди и двух или трехместный диван сзади, который может поворачиваться на 180 градусов в сторону задней части автомобиля. Там находятся небольшой деревянный столик и 65-дюймовый экран мультимедийной системы.

При написании новости использовалась информация:
global.sharp

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