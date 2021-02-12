Автомобильный портал Motorpage
12 фев 2021

Являются ли дипломаты ответственными водителями?

Являются ли дипломаты ответственными водителями?

Согласно Венской конвенции, работники дипмиссий во всех странах освобождены от обязанности платить штрафы за нарушения ПДД. Делает ли их это право злостными нарушителями?

С одной стороны – да!  Недавно японская полиция опубликовала отчет о нарушениях правил дорожного движения представителями посольств и дипломатических миссий. Самыми злостными нарушителями названы представители Китая и наши соотечественники. Несколькими месяцами ранее, подобной статистикой поделилась и полиция Германии, там в антирейтинге лидируют греческие и американские дипломаты.

С другой стороны – самое частое нарушение в обеих странах – парковка в неположенном месте. Да, видимо, ситуация по этому пункту настолько обострилась в мировых мегаполисах, что даже дипломатам приходится идти на ухищрения. Интересно было бы узнать, как обстоят дела с  дипломатами-водителями в нашей столице.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...

Кто пострадает в ДТП больше – мужчина или женщина?

12 февраля 2021

В Porsche показали новый 911 GT3

12 февраля 2021

Назван самый популярный цвет автомобиля

12 февраля 2021

Citroen C3 Aircross пережил обновление

12 февраля 2021

Toyota электрифицируется полным ходом

11 февраля 2021

Audi изменит класс компактных автомобилей

11 февраля 2021

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

УАЗ 39099 - уаз 39099 «экспедиция» (2018) понимание свободы Тест драйв
11 февраля 2021

УАЗ 39099
"Понимание свободы"
Geely Coolray - geely coolray (2020) что вписать у geely сoolray в графу «национальность»
Тест драйв
08 февраля 2021

Geely Coolray
"Что вписать у Geely Сoolray в графу «национальность»"
Infiniti QX80 - infiniti qx80 (2018) стал лучше понимать русскую речь
Тест драйв
05 февраля 2021

Infiniti QX80
"Infiniti QX80 стал лучше понимать русскую речь"
KIA Seltos, Skoda Karoq - сравнительный тест kia seltos 1.6 at 2wd и skoda karoq 1.4 tsi в поисках «суженого»
Сравнительный тест
27 декабря 2020

KIA Seltos, Skoda Karoq
"В поисках «суженого»"

Написано новостей:

2 7 6 7 2