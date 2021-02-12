Являются ли дипломаты ответственными водителями?

Согласно Венской конвенции, работники дипмиссий во всех странах освобождены от обязанности платить штрафы за нарушения ПДД. Делает ли их это право злостными нарушителями?

С одной стороны – да! Недавно японская полиция опубликовала отчет о нарушениях правил дорожного движения представителями посольств и дипломатических миссий. Самыми злостными нарушителями названы представители Китая и наши соотечественники. Несколькими месяцами ранее, подобной статистикой поделилась и полиция Германии, там в антирейтинге лидируют греческие и американские дипломаты.

С другой стороны – самое частое нарушение в обеих странах – парковка в неположенном месте. Да, видимо, ситуация по этому пункту настолько обострилась в мировых мегаполисах, что даже дипломатам приходится идти на ухищрения. Интересно было бы узнать, как обстоят дела с дипломатами-водителями в нашей столице.