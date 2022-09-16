Jeep Grand Wagoneer превратили в прекрасный рестомод

Американский стартап Ghost Garage готовит проект рестомода на базе классического внедорожника Jeep Grand Wagoneer.

За основу возьмут Grand Wagoneer SJ, выпускавшийся с 1963 по 1991 год. Правда, для переделки планируют использовать самые свежие экземпляры последних трёх лет выпуска. В оригинале модель оснащалась рядными «шестёрками» 3.8 и 4.2, а также моторами V8 объёмом от 5,4 до 6,6 литра.

Мастера же удалят эту силовую установку и установят современный электрический модуль, мощностью в 504 лошадиные силы. Таким образом из семейного универсала автомобиль превратиться в настоящий спорткар. Что касается запаса хода, то большая батарея (точная емкость не уточняется) позволит проехать на полном заряде около 400 километров.