Автомобильный портал Motorpage
16 сен 2022

Jeep Grand Wagoneer превратили в прекрасный рестомод

Jeep Grand Wagoneer превратили в прекрасный рестомод
Автор фото: фирма-производитель

Американский стартап Ghost Garage готовит проект рестомода на базе классического внедорожника Jeep Grand Wagoneer. 

За основу возьмут Grand Wagoneer SJ, выпускавшийся с 1963 по 1991 год. Правда, для переделки планируют использовать самые свежие экземпляры последних трёх лет выпуска. В оригинале модель оснащалась рядными «шестёрками» 3.8 и 4.2, а также моторами V8 объёмом от 5,4 до 6,6 литра.

Мастера же удалят эту силовую установку и установят современный электрический модуль, мощностью в 504 лошадиные силы. Таким образом из семейного универсала автомобиль превратиться в настоящий спорткар. Что касается запаса хода, то большая батарея (точная емкость не уточняется) позволит проехать на полном заряде около 400 километров.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Авторынок Европы начал снова расти

16 сентября 2022

У Mercedes EQS отобрали чемпионский титул в аэродинамике

16 сентября 2022

Honda WR-V провалила краш-тесты

16 сентября 2022
BMW X4 2019 вид сзади

BMW X4 будет заменен электрокаром

16 сентября 2022

Электрический Hummer решили показать в играх

16 сентября 2022
Subaru XV Crosstrek Hybrid 2014 двигатель

Subaru обновила модель XV и заодно сменила ей название

16 сентября 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Haval Dargo - haval dargo (2022) «сила воздействия» Тест драйв
15 сентября 2022

Haval Dargo
"«Сила воздействия»"
Mitsubishi Outlander - mitsubishi outlander (2021) они по-прежнему в строю
Тест драйв
09 сентября 2022

Mitsubishi Outlander
"Они по-прежнему в строю"
Skoda Kodiaq - skoda kodiaq (2021) зачем он ходил к офтальмологу
Тест драйв
04 сентября 2022

Skoda Kodiaq
"Зачем Skoda Kodiaq ходил к офтальмологу"
Infiniti QX55, Subaru Outback - сравнительный тест, infiniti qx55 (2022) и subaru outback (2020) необычайный кросс
Сравнительный тест
02 августа 2022

Infiniti QX55, Subaru Outback
"Необычайный кросс"

Написано новостей:

3 1 4 7 7