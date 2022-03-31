Jeep представил новый кроссовер Meridian

Фактически, за новым названием скрывается семиместный Jeep Compass – платформа то здесь общая. Впрочем, дизайн у автомобиля свой – уникальный.

Впрочем, здесь тоже очень много пересечений, так как в целом машина похожа на Jeep Commander за исключением фар, переднего и заднего бамперов. На кроссовер также установили уникальные колесные диски.

Теперь поговорим о двигателях. На первых порах машину предложат лишь с одним двухлитровым 170-сильным турбо-мотором, работающим вместе с шестиступенчатой механической коробкой передач или с девятидиапазонным «автоматом». Базовая версия имеет привод только на переднюю ось. Есть версии и с полным приводом.

Чуть позже в моторной гамме появится и атмосферный агрегат 2.4 с той же мощностью в 170 лошадей. В паре с ним работает вариатор. В базовое оснащение кроссовера вошло шесть подушек безопасности, виртуальная приборная панель диагональю 10,1 дюйма, информационно-развлекательный комплекс с 10,25-дюймовым сенсорным дисплеем и двухзонный климат-контроль.