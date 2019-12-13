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13 дек 2019

Jeep создает конкурента Suzuki Jimny

Jeep создает конкурента Suzuki Jimny

Руководство марки всерьез подумывает о выпуске компактной модели, которая может выйти на рынок уже в 2022 году

Как заявил изданию Autocar маркетинговый глава европейского подразделения компании Марко Пигоцци, "Джип-малютка" займет в линейке позицию на ступень ниже актуального Jeep Renegade. По габаритам он окажется сопоставим с Suzuki Jimny, и даже если и превзойдет его слегка по длине, все равно  окажется меньше, например, Nissan Juke. При этом несмотря на размеры традиционный для марки уровень возможностей на бездорожье обещано сохранить.

Есть и немного технических данных. Предполагается, что платформа будущей новинки будет французского происхождения, так как слияние концернов FCA и PSA открывает марке Jeep доступ к некоторым наработкам европейских коллег. Кроме того, по предварительным данным, ультракомпактный внедорожник может изначально выйти на рынок как подзаряжаемый гибрид: стратегия Jeep предусматривает планомерную электрификацию линейки как раз в период до 2022 года.

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