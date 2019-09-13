Экологи назвали самых грязных автопроизводителей

Организация Greenpeace опубликовала доклад, в котором описала влияние крупнейших автопроизводителей на процесс глобального потепления. Данные за 2018 год показали, что один Volkswagen выбрасывает в атмосферу парниковых газов больше, чем вся промышленность Австралии

Лидером антирейтинга является Volkswagen (582 миллиона тонн эквивалента CO?), за ним следую Renault-Nissan (577 миллионов), Toyota (562 миллиона), General Motors (530 миллионов), Hyundai-Kia (401 миллион). Замыкают список BMW, Daimler и Suzuki с показателями 132, 161 и 164 миллиона тонн эквивалента CO? соответственно. В докладе Greenpeace рассматривается влияние 12 крупнейших автопроизводителей на экологию и объемы вредных выбросов в 2017-2018 годах, а также указывается на нежелание отрасли «трансформироваться под влиянием серьезной экологической катастрофы».

Также экологи обвиняют автопроизводителей в жесткой критике экологических норм. Кроме того, концерны усиленно продолжают продвигать идею «личного владения автомобилем», что также не удовлетворяет экологов. Любопытно, что переход на гибриды экологи называют полумерой, уже неспособной адекватно решать возникшие проблемы, и предлагают полностью отказаться от автомобилей на ископаемом топливе уже к 2028 году.