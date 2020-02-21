Экологи проиграли. Завод будет построен

В Германии суд отклонил иск экологов, направленный против подготовки строительства автозавода Tesla под Берлином. Об отклонении иска сообщается на официальном сайте высшего административного суда Берлина и Бранденбурга

Иск против Tesla был подан организацией «Зеленая лига Бранденбурга» и Ассоциацией по охране ландшафта и биоразнообразия Баварии. Решение об отклонении их требований принято в связи с предоставлением юридического подтверждения оснований строительства завода Tesla под Берлином, говорится в сообщении. Суд подчеркнул, что это финальное решение по делу. Таким образом, вынесенное им же 17 февраля постановление прекратить вырубку леса под строительство завода отменено, то есть это не было победой, как успели подать эту ситуацию активисты.

Глава Tesla Илон Маск заявил, что завод под Берлином не нанесет вреда экологии региона. По его словам, лес на участке не является естественным, его для своих потребностей в сырье много лет назад посадила картонная фабрика. К тому же вырубят не весь лес, а лишь небольшой участок. Также в части использования воды завод будет работать по максимально ресурсосберегающему циклу.