Автомобильный портал Motorpage
21 фев 2020

Экологи проиграли. Завод будет построен

Экологи проиграли. Завод будет построен

В Германии суд отклонил иск экологов, направленный против подготовки строительства автозавода Tesla под Берлином. Об отклонении иска сообщается на официальном сайте высшего административного суда Берлина и Бранденбурга

Иск против Tesla был подан организацией «Зеленая лига Бранденбурга» и Ассоциацией по охране ландшафта и биоразнообразия Баварии. Решение об отклонении их требований принято в связи с предоставлением юридического подтверждения оснований строительства завода Tesla под Берлином, говорится в сообщении. Суд подчеркнул, что это финальное решение по делу. Таким образом, вынесенное им же 17 февраля постановление прекратить вырубку леса под строительство завода отменено, то есть это не было победой, как успели подать эту ситуацию активисты.

Глава Tesla Илон Маск заявил, что завод под Берлином не нанесет вреда экологии региона. По его словам, лес на участке не является естественным, его для своих потребностей в сырье много лет назад посадила картонная фабрика. К тому же вырубят не весь лес, а лишь небольшой участок. Также в части использования воды завод будет работать по максимально ресурсосберегающему циклу.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...

В России захотели увеличить налог на старые автомобили

21 февраля 2020

Новая Skoda Octavia RS: известны характеристики

20 февраля 2020

Nissan заявил об остановке производства по всему миру

20 февраля 2020

ГИБДД собирается предупреждать водителей по СМС

20 февраля 2020
Subaru Forester 2019

Российские Subaru Forester отправляются на сервис

20 февраля 2020

ЦОДД предложил отбирать автомобили у нарушителей

20 февраля 2020

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lexus RX - lexus rx 350 2020 гендерно-нейтральный Тест драйв
21 февраля 2020

Lexus RX
"Гендерно-нейтральный"
Suzuki SX4 - suzuki sx4 2016 как музыкальная шкатулка в стиле pioneer
Тест драйв
20 февраля 2020

Suzuki SX4
"Suzuki SX4 как музыкальная шкатулка в стиле Pioneer"
Mitsubishi Outlander - энергия келаря
Автопутешествия
19 февраля 2020

Mitsubishi Outlander
"Энергия Келаря "
Opel Zafira - родственные и другие связи opel zafira life
Тест драйв
17 февраля 2020

Opel Zafira
"Родственные и другие связи Opel Zafira Life"

Написано новостей:

2 5 2 8 1