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18 янв 2023

Экологи сорвали рекламную компанию автомобильных концернов

Экологи сорвали рекламную компанию автомобильных концернов
Экоактивисты захватили более 400 рекламных щитов Toyota и BMW по всей Европе. Из-за автосалона в Брюсселе на улицах выросло количество автомобильной рекламы и экологам это не понравилось.
Собственно, активисты стали идти на крайние меры – взламывать рекламные щиты, удалять баннеры автоконцернов и размещать свои собственные объявления с определенной «зеленой» агитацией и обвинениями.
 
К примеру, тот же концерн BMW обвиняли в излишней медлительности в вопросах снижения выбросов парниковых газов. Кроме этого, активисты против больших кроссоверов и внедорожников — даже электрических, — так как они потребляют много энергии, представляют большую опасность для пешеходов и загромождают города.

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