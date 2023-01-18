Экологи сорвали рекламную компанию автомобильных концернов

Экоактивисты захватили более 400 рекламных щитов Toyota и BMW по всей Европе. Из-за автосалона в Брюсселе на улицах выросло количество автомобильной рекламы и экологам это не понравилось.

Собственно, активисты стали идти на крайние меры – взламывать рекламные щиты, удалять баннеры автоконцернов и размещать свои собственные объявления с определенной «зеленой» агитацией и обвинениями.