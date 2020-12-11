Экологический стандарт Евро 7. Конец эры ДВС или заговор?

Пессимистично? Нет, дорогие читатели Motorpage, вполне себе реальные прогнозы – новый экологический стандарт окончательно переведет автомобильную промышленность на электрический ток

Хорошо, строго говоря, этот стандарт еще не внедрен и пара лет на то, чтобы подышать спокойно и не бежать продавать свои автомобили, у нас еще есть. Но в 2025 году все резко изменится. Уже высказываются предположения, что уровень выброса оксида азота ограничат на отметке в 30 миллиграммов на километр. Если меньше – производитель молодец, если больше – производитель получит штрафы. Самое занятное заключается в том, что ограничения уровня выбросов на сегодня находятся на отметке в 80 миллиграмм – почти в три раза больше, а ведь еще есть и допуск по погрешности – 34 миллиграмма. Что получается, новые нормы даже меньше допусков? Выходит что так.

Еще одним гвоздем в гроб может стать новость о том, что считать собираются не только средние значения, но и пиковые! Условно говоря, транспортное средство должно «не дышать» и не бросаться газами в атмосферу при любой ситуации. А производители уже бьют тревогу и называют такие меры бредовыми. Любому понятно, что на подъеме в горку, например, нагрузка на мотор возрастает и выхлоп будет физически больше.

Вдобавок ко всему есть подозрение, что плетется настоящий экологический заговор, дабы заставить автомобильщиков производить гибриды да электрокары. Учитывая, что и сегодня это - недешевое удовольствие, получается так, что бюджетных машин может не остаться вовсе – чем не идеальное оружие по сокращению транспортных средств в принципе?