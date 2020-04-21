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21 апр 2020

Экология не повлияет на "газовые" автомобили

Экология не повлияет на "газовые" автомобили

Действие знаков, запрещающих въезд автомобилей с низким экологическим классом, не будет распространяться на электромобили и транспортные средства с двигателями на газе

Соответствующие поправки уже подготовлены Минтрансом. В случае утверждения они вступят в силу 1 июля 2021 года.«В целях решения задач, определенных поручением президента Российской Федерации В. В. Путина от 2 мая 2018 г. № Пр-734, по расширению использования природного газа в качестве моторного топлива предлагается отменить действие знаков ограничения въезда по экологическому классу на электромобили и транспортные средства, оборудованные для использования газа в качестве моторного топлива, с 1 июля 2021 года», — говорится в документе.

Интересно, что все эти нововведения применяются к несуществующему предмету. Дело в том, что  дорожные знаки, ограничивающие проезд автомобилей с низким экологическим классом, были введены в России 1 июля 2018 года. Цифра на указателе означает экологический класс двигателей автомобилей («Евро-0», «Евро-1», «Евро-2», «Евро-4» и т. д.), которым можно проезжать в определенную зону или район. Однако пока новые знаки так и не начали применять.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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