Экология окончательно похоронит автомобили

11 декабря новый председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила проект так называемой «Зелёной сделки» (Green Deal), который в будущем превратится в Европейский закон о климате. Автомобильной индустрии он не сулит ничего хорошего

С 1 января 2020 года в Европе вступят в силу новые требования, согласно которым среднее значение выбросов СО2 для парка новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей не должно превышать 95 г/км. За каждый лишний грамм будет начисляться штраф в размере 95 евро. В пересчёте на объёмы выпуска машин в ЕС это, по прогнозам аналитического агентства JATO Dynamics, означает 33,6 млрд евро штрафов в год, которые сведут на ноль прибыль автопроизводителей.

Между тем, к 2030 году средний показатель выбросов СО2 для автомобилей планировалось снизить до ещё менее реалистичных 60 г/км. К слову, в 2018 году ни один автопроизводитель, кроме Tesla и Smart, не смог вписаться в плановые 95 г/км. Что же касается «Зеленой сделки», то она должна окончательно установить необходимые значения по выбросам – точные показатели будут определены в июне 2021 года. Представители индустрии, разумеется, против этой инициативы. Например, Бернхард Маттес, президент VDA (Объединение германских автопроизводителей) заявил, что планы Еврокомиссии игнорируют техническую и экономическую реальность.