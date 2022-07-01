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1 июл 2022

Экс-дизайнер Lamborghini построит автомобили для баскетболистов

Экс-дизайнер Lamborghini построит автомобили для баскетболистов

Очень часто сотрудники крупных автомобильных концернов «отпочковываются» от материнских компаний, постепенно создавая собственные предприятия.  Сегодня, о таком случае и пойдет речь

Знаете, пожалуй, самым  хрестоматийным примером можно назвать Джона Делориана – проработав долгое время в General Motors, он ушел, оттуда и создал собственную компанию, которая выпустила легендарный автомобиль – культурную икону. Разумеется, речь идет о DMC-12.  Наши сегодняшние личности - Филиппо Перини и Алессандро Серра не слишком известны обывателю, но бэкграунд у них серьезный, да и планы грандиозные.

Надо сказать, что  Перини, к примеру, долгое время был шеф-дизайнером Lamborghini, а Серра работал в Genesis. Теперь же они, совместно с Хазимом Нада основали фирму по производству электрокаров. Причем здесь баскетболисты – все просто – таков дизайнерский язык марки – создавать машины с большим и просторным салоном.

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