Экс-дизайнер Lamborghini построит автомобили для баскетболистов

Очень часто сотрудники крупных автомобильных концернов «отпочковываются» от материнских компаний, постепенно создавая собственные предприятия. Сегодня, о таком случае и пойдет речь

Знаете, пожалуй, самым хрестоматийным примером можно назвать Джона Делориана – проработав долгое время в General Motors, он ушел, оттуда и создал собственную компанию, которая выпустила легендарный автомобиль – культурную икону. Разумеется, речь идет о DMC-12. Наши сегодняшние личности - Филиппо Перини и Алессандро Серра не слишком известны обывателю, но бэкграунд у них серьезный, да и планы грандиозные.

Надо сказать, что Перини, к примеру, долгое время был шеф-дизайнером Lamborghini, а Серра работал в Genesis. Теперь же они, совместно с Хазимом Нада основали фирму по производству электрокаров. Причем здесь баскетболисты – все просто – таков дизайнерский язык марки – создавать машины с большим и просторным салоном.