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21 фев 2017

Эксперты предлагают замедлить московский трафик из-за новых дорожных знаков

Эксперты предлагают замедлить московский трафик из-за новых дорожных знаков
Автор фото: фликр.ком

Эксперты из Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ предлагают уменьшить максимально разрешенную скорость движения автомобилей в центральных районах Москвы.

По мнению специалистов, снижение скоростного лимита должно стать частью проекта по установке менее габаритных дорожных знаков. Напомним, что ранее, в начале февраля текущего года, в рамках экспериментального проекта на нескольких улицах Москвы были демонтированы старые и установлены новые дорожные знаки, размеры которых, приблизительно, в полтора раза меньше стандартных.

В НИЦ пояснили, что при текущем скоростном лимите водители могут не успеть разглядеть новые дорожные знаки. Дело в том, что новые знаки могут устанавливаться на улицах со скоростным лимитом до 60 км/ч включительно. Однако в КоАП РФ не предусмотрено наказание за превышение максимально разрешенной скорости на 20 км/ч и менее. Таким образом, фактически, лимитом скорости на таких дорогах является отметка в 80 км/ч.

Одним из возможных выходов из этой ситуации может стать общее сокращение реальных скоростных лимитов через отмену, так называемого, «штрафного зазора» в 20 км/ч и возвращение штрафов за превышение скорости даже на 10 км/ч, как это было до 1-ого сентябре 2013 года.

Помимо этого, эксперты предлагают устанавливать такие знаки на улицах со скоростным лимитом не более 40 км/ч.

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При написании новости использовалась информация:
Интерфакс, Коммерсантъ, Autonews

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