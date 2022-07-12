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12 июл 2022

Эксперты рассказали об уязвимостях автомобилей перед угонщиками

Эксперты рассказали об уязвимостях автомобилей перед угонщиками
Cовременные автомобили можно с уверенностью называть компьютерами на колесах, так как управляющей электроники в них очень много. С одной стороны – прогресс — это хорошо, а с другой – слишком много уязвимостей появляется, которыми легко могут воспользоваться злоумышленники.
К слову, независимые эксперты составили целый список таких «лазеек», согласно которому наиболее уязвимыми оказываются машины с бесключевым доступом.  Оказывается, этот узел можно легко обмануть – специальный цифровой сигнал способен создать виртуальную модель ключа, что позволит вскрыть и запустить машину.
 
К тому же если вы оставляете заведенную машину закрытой и уходите, скажем, в магазин – машина начинает автоматически выискивать ключ. В итоге злоумышленники могут специальным ретранслятором перехватить сигнал и направить нужные сигналы на электронику машины, обеспечивая себе полный доступ.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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