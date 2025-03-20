Согласно данным Министерства финансов Японии, в феврале экспорт японских легковых автомобилей в Россию сократился на 23,8%, по сравнению аналогичным месяцем 2024 года

Более того, поставки автозапчастей и комплектующих снизились на 26,8%. Падение фиксируется не первый месяц подряд. По итогам января, в Россию привезли 7,71 тыс. японских автомобилей (-18,9%, по сравнению с январем 2024). Но тогда фиксировался рост запчастей на 11%.

В целом, в феврале товарооборот между странами составил 91,1 млрд иен, что на 12,58% меньше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основное сокращение товарооборота произошло за счет падения экспорта японских товаров в Россию на 22,1%, в то время как импорт российской продукции снизился на 10%. Несмотря на это Япония увеличила импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) на 3,8%, но продолжает отказываться от закупок российской нефти, за исключением поставок с проекта «Сахалин-2».