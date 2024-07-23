Автомобильный портал Motorpage
23 июл 2024

Экспорт китайских автомобилей в Россию вырос более, чем на треть

Экспорт китайских автомобилей в Россию вырос более, чем на треть

Согласным данным Главного таможенного управления КНР, в первом полугодии 2024 года Китай нарастил экспорт легковых автомобилей в Россию на 35,4%, достигнув отметки в 6,3 млрд долларов

Сообщается, что в первом квартале 2024 года рост импорта “легковушек” в Россию увеличился на 30,7% (до 2,3 млрд долларов). Во втором квартале прирост составил 38,4% (до 3,9 млрд долларов). Также увеличение на 2% (до 1,36 млрд долларов) зафиксировали в июне по сравнению с прошлым месяцем, что стало рекордом, начиная с ноября 2023 года. Вместе с ростом экспорта легковых автомобилей увеличились и поставки автозапчастей. Так, за первое полугодие 2024 года прибавка составила 18,3%, достигнув 1,2 млрд долларов.

С другой стороны, за первые шесть месяцев этого года поставки грузовых автомобилей сократились на 23,9% (до 1,3 млрд долларов). Уже в первом квартале было зафиксировано падение на 44,5% (до 454,4 млн долларов), а во втором - на 4,5% (до 828,3 млн долларов) по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Но в июне тенденция изменилась и экспорт увеличился на 13,4% (до 298 млн долларов) по сравнению с маем, что также стало рекордным показателем с июля 2023 года.

При написании новости использовалась информация:
interfax

Комментарии к новости

Последние новости

...
Nissan Silvia

В Nissan хотят возродить модель Silvia

23 июля 2024
Kia EV6 GT

Kia готовит обновленную спортивную версию EV6 GT

23 июля 2024
Honda Odyssey (2025)

Минивэн Honda Odyssey получил обновление

23 июля 2024
Cadillac Sollei

У Cadillac появился новый роскошный кабриолет Sollei

23 июля 2024

Дональд Трамп пригрозил пошлинами на китайские автомобили в размере до 200%

22 июля 2024
Honda Passport TrailSport

Honda анонсировала новый Passport

22 июля 2024

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

JAC T9 - jac t9 (2024) тридевятое царство Тест драйв
19 июля 2024

JAC T9
"Тридевятое царство"
Dongfeng DFSK ix7 - dfsk ix7 (2024) классика и современность
Тест драйв
15 июля 2024

Dongfeng DFSK ix7
"Классика и современность"
Haval H3 - haval h3 (2024) круг квадратуры
Тест драйв
10 июля 2024

Haval H3
"Круг квадратуры"
- cyclone re5 английский стиль
Мотоциклы
20 июня 2024


"Английский стиль"

Написано новостей:

3 4 9 0 0