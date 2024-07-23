Экспорт китайских автомобилей в Россию вырос более, чем на треть

Согласным данным Главного таможенного управления КНР, в первом полугодии 2024 года Китай нарастил экспорт легковых автомобилей в Россию на 35,4%, достигнув отметки в 6,3 млрд долларов

Сообщается, что в первом квартале 2024 года рост импорта “легковушек” в Россию увеличился на 30,7% (до 2,3 млрд долларов). Во втором квартале прирост составил 38,4% (до 3,9 млрд долларов). Также увеличение на 2% (до 1,36 млрд долларов) зафиксировали в июне по сравнению с прошлым месяцем, что стало рекордом, начиная с ноября 2023 года. Вместе с ростом экспорта легковых автомобилей увеличились и поставки автозапчастей. Так, за первое полугодие 2024 года прибавка составила 18,3%, достигнув 1,2 млрд долларов.

С другой стороны, за первые шесть месяцев этого года поставки грузовых автомобилей сократились на 23,9% (до 1,3 млрд долларов). Уже в первом квартале было зафиксировано падение на 44,5% (до 454,4 млн долларов), а во втором - на 4,5% (до 828,3 млн долларов) по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Но в июне тенденция изменилась и экспорт увеличился на 13,4% (до 298 млн долларов) по сравнению с маем, что также стало рекордным показателем с июля 2023 года.