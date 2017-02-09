Объем импорта легковых автомобилей в Россию по итогам минувшего года сократился почти на четверть.

По статистике Федеральной таможенной службы РФ, в 2016 году в нашу страну ввезено 267 тысяч легковых автомобилей на общую сумму в 6,0274 миллиарда рублей. По сравнению с 2015 годом количество импортированных в Россию машин упало на 23,4%, отмечают эксперты.

Большая часть автомобилей приехали в страну из стран дальнего зарубежья. По статистике ФТС, на долю импорта из стран СНГ приходится всего 14,1 тысячи автомобилей, общей стоимостью 207,8 миллиона долларов. Из стран Дальнего зарубежья импортировано 252,9 тысячи легковых машин, на сумму в 5,8196 миллиарда долларов.

Объем импорта грузовых машин по итогам года упал на 9,8%, до отметки в 20,3 тысячи единиц. Общая стоимость ввезенных в РФ грузовиков составила за год 1,0306 миллиарда долларов. Из стран СНГ в страну ввезено 3,7 тысячи грузовых авто на общую стоимость 475,1 миллиона долларов, остальные приехали из стран дальнего зарубежья.

Объем экспорта легковых автомобилей из РФ за минувший год сократился на 30,2%, несмотря на все меры, предпринимаемые для увеличения количества поставок отечественных автомобилей в другие страны. За год из России в другие государства отправлено 68 тысяч «легковушек» на 1,0975 миллиарда долларов, из них 23,4 тысячи уехали в страны дальнего зарубежья, и 44,6 тысячи отправлены в страны СНГ.

Количество грузовиков, экспортируемых из России, сократилось на 28,5%, до отметки в 14,3 тысячи штук, суммарная стоимость которых составилила 352,9 миллиона долларов. Из них на поставки в страны дальнего зарубежья пришлось около шести тысяч машин (стоимостью 206 миллиона), на поставки в страны СНГ – 8,3 тысячи машин (на 146,9 миллиона долларов).