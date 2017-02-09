Автомобильный портал Motorpage
9 фев 2017

Экспорт российских автомобилей за рубеж сократился почти на треть

Экспорт российских автомобилей за рубеж сократился почти на треть
Автор фото: пиксабай.ком

Объем импорта легковых автомобилей в Россию по итогам минувшего года сократился почти на четверть.

По статистике Федеральной таможенной службы РФ, в 2016 году в нашу страну ввезено 267 тысяч легковых автомобилей на общую сумму в 6,0274 миллиарда рублей. По сравнению с 2015 годом количество импортированных в Россию машин упало на 23,4%, отмечают эксперты.

Большая часть автомобилей приехали в страну из стран дальнего зарубежья. По статистике ФТС, на долю импорта из стран СНГ приходится всего 14,1 тысячи автомобилей, общей стоимостью 207,8 миллиона долларов. Из стран Дальнего зарубежья импортировано 252,9 тысячи легковых машин, на сумму в 5,8196 миллиарда долларов.

Объем импорта грузовых машин по итогам года упал на 9,8%, до отметки в 20,3 тысячи единиц. Общая стоимость ввезенных в РФ грузовиков составила за год 1,0306 миллиарда долларов. Из стран СНГ в страну ввезено 3,7 тысячи грузовых авто на общую стоимость 475,1 миллиона долларов, остальные приехали из стран дальнего зарубежья.

Объем экспорта легковых автомобилей из РФ за минувший год сократился на 30,2%, несмотря на все меры, предпринимаемые для увеличения количества поставок отечественных автомобилей в другие страны. За год из России в другие государства отправлено 68 тысяч «легковушек» на 1,0975 миллиарда долларов, из них 23,4 тысячи уехали в страны дальнего зарубежья, и 44,6 тысячи отправлены в страны СНГ.

Количество грузовиков, экспортируемых из России, сократилось на 28,5%, до отметки в 14,3 тысячи штук, суммарная стоимость которых составилила 352,9 миллиона долларов. Из них на поставки в страны дальнего зарубежья пришлось около шести тысяч машин (стоимостью 206 миллиона), на поставки в страны СНГ – 8,3 тысячи машин (на 146,9 миллиона долларов).

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Автостат, Прайм, Агентство городских новостей «Москва»

Комментарии к новости

Последние новости

...

Россия больше не в пятерке лидеров региона по величине авторынка

09 февраля 2017

За год водительских прав лишились более 27 тысяч москвичей

09 февраля 2017

Увеличивается штраф за нарушения требований к строительству и ремонту дорог

09 февраля 2017

Toyota рассекретила обновленный хэтчбек Yaris

09 февраля 2017

Citroen анонсировал премьеру нового кроссовера

09 февраля 2017

Honda Group в январе потеряла почти половину российских продаж

09 февраля 2017

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Skoda Rapid - skoda rapid в версии monte carlo. оттенки лазурного Автопутешествия
09 февраля 2017

Skoda Rapid
"Оттенки Лазурного"
Citroen C4 - citroen c4 2016 хорош собой
Тест драйв
08 февраля 2017

Citroen C4
"Хорош собой"
УАЗ Patriot - uaz patriot 2016 прощай, бензобак!
Тест драйв
06 февраля 2017

УАЗ Patriot
"Прощай, бензобак!"
Lada Vesta - lada vesta 2015 по синусоиде
Тест драйв
03 февраля 2017

Lada Vesta
"По синусоиде"

Написано новостей:

1 8 2 0 9