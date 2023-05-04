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4 май 2023

Экстренные службы Сан-Франциско жалуются на беспилотники

Экстренные службы Сан-Франциско жалуются на беспилотники

Пожарный департамент одного из американских мегаполисов сообщил, что беспилотный транспорт мешает работать сотрудникам

Один из сотрудников городской пожарной службы рассказал, что «вторжения» беспилотников компаний Waimo и Cruise в их работу уже стали ежедневным явлением. Однажды спасатели зафиксировали три инцидента с автономными машинами за день. Аварии мешают спецтранспорту проезжать к очагам возгорания.

Очень часто «беспилотники» прорываются через кордоны, невзирая ни на какие ограничения. Причем пожарные пытались останавливать машины, но ничего не помогало – приходилось разбивать окно или фару, тогда автономный транспорт экстренно останавливался, считая, что попал в ДТП.

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