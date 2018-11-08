Экзамен на права - изменения грядут!

ГИБДД подготовила новый проект сдачи экзамена по вождению. Изменений много, вплоть до объединения площадки и города в единое испытание. Правда уже сейчас началась мощная волна протестов автошкол, которые просто не имеют возможности принять все изменения

По заявлению главы ГИБДД Михаила Черникова: "Мы готовим ряд изменений. Сейчас практическая часть экзамена разбита на две части - площадка и так называемый город. Мы предусматриваем объединение их в единый практический экзамен, который позволит нам видеть уровень владения всеми навыками вождения в комплексе в реальных условиях. На площадках навыки проверяются в рамках внутреннего экзамена в автошколе, этого достаточно."

Казалось бы тема имеет право на жизнь, однако автошколы не могут прийти к единому мнению. Скорее всего, негатив вызывает тот факт, что эти изменения сулят полную переработку учебных планов - к чему автошколы пока не готовы. Еще одно изменение, которое выявило противоречия, новое оборудование в учебных автомобилях, а именно - камеры с синхронизацией во времени записей» всех устройств «с возможностью одновременного просмотра сохраненной информации на экране монитора». Для автошкол это серьезные затраты на переоборудование машин, что тоже не все могут себе позволить.

В целом, ГИБДД еще придется провести несколько сессий переговоров с ассоциацией автошкол, а также с Минтрансом: в транспортном ведомстве тоже высказываются против объединенного экзамена, в особенности для грузовых и автобусных категорий.