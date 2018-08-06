Не успели мы привыкнуть к новым правилам обучения в автошколах, которые действуют меньше двух лет, а в МВД уже решили изменить правила сдачи экзаменов на получение водительских прав

Соответствующий проект ведомство разместило на сайте публикации нормативно-правовых актов. Самое важное изменение: объединение двух практических экзаменов в один. В ГИБДД говорят о том, что упражнения на площадке входят во внутренний экзамен в автошколах, а количество аварий при движении задним ходом, парковке и несоблюдении водителями бокового интервала у начинающих водителей ничтожно мал. Кроме того, экзамены на площадке не показывают реальной подготовки кандидата в водители.

Также ведомство предлагает допускать учеников на автомагистрали. Связано это с развитием улично-дорожной сети: сегодня в городах встречаются дороги, которые по своим характеристикам не отличаются от магистралей, потому водители должны быть готовы двигаться и по ним.

МВД предлагает ограничить возраст учеников в автошколах. Начать обучение на категории М и А1 (мопеды и легкие мотоциклы) можно будет с 15 лет, на категории В и С — с 16 лет, на право водить любые мотоциклы (категория А) — с 17 лет, автобусов — с 20 лет.

На теоретических экзаменах МВД предлагает ввести аудио- и видеорегистрацию происходящего. Это поможет исключить коррупционную составляющую и помочь при решении спорных ситуаций.

Наконец, прописывается порядок допуска к повторной сдаче экзаменов. Теорию можно будет сдать через неделю, но не позднее 30 дней после первой попытки, право на повторную сдачу практического экзамена появится с 8-го по 59-й дни после неудачи.

После того как постановление будет подписано до его вступления в силу пройдет полгода. За это время МВД и ГИБДД подготовят свои подразделения и автошколы.

