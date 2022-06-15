Электрические самокаты станут недоступными для молодежи

Российские власти могут признать электрические самокаты и скутеры источником повышенной опасности. А это автоматически приведет к тому, что ими запретят управлять лицам до 18 лет. На данный момент обсуждение данной инициативы проходит в Совете по правам человека

«Система контроля отсутствует, система дорожных знаков отсутствует, статус участника дорожного движения не определен. Скорость якобы ограничена, но по факту все продолжат нестись — мы это видим по последним происшествиям, в которых страдают и дети, и пожилые люди. Не соблюдают правила дорожного движения. ГИБДД не может это контролировать, ведь на каждом перекрестке не поставишь сотрудника, а по камерам нарушителей тоже отследить сложно. Почему, например, у нас велосипеды должны двигаться по выделенным полосам, а электросамокат, который тяжелее и быстрее, чем велосипед, может двигаться по пешеходному пространству? Нужно выделить им отдельную зону» - цитируют «Известия» одного из советников СПЧ, Кирилла Кабанова.

Помимо внедрения возрастного ценза общественники хотят внедрить полиса ОСАГО для владельцев электросамокатов и прочих средств индивидуальной мобильности. Еще один шаг – обязательная регистрация таких транспортных средств в ГИБДД с установкой номерных знаков