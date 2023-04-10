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10 апр 2023

Электрический G-Class получит революционные батареи

Электрический G-Class получит революционные батареи

Запланированный к выводу на рынок в 2024-м перспективный электровнедорожник Mercedes-Benz EQG будет оборудован передовыми аккумуляторами, которые обеспечат на 20% больший запас хода и ускоренную зарядку.

Если говорит вкратце, то в батарейках будут использоваться аноды кремния, которые гораздо эффективнее графеновых аналогов. В результате кремниевые аноды вырабатывают больше лития - примерно на четверть.

Электромобиль Mercedes-Benz EQG будет иметь шасси и кузов от обычного Mercedes-Benz G-Class и выйдет одновременно с его обновленной версией. Mercedes-Benz EQG оснастят четырьмя электромоторами — по одному на колесо. 

При написании новости использовалась информация:
Drom

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