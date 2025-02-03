Электрический кроссовер Xiaomi YU7 сможет проехать без подзарядки до 760 км

Xiaomi готовится к выпуску своего первого электрического кроссовера YU7. Новинка составит конкуренцию Tesla Model Y и будет предлагаться в версиях с задним и полным приводом

Стандартная заднеприводная версия оснащена одним двигателем на 320 л.с. Максимальная скорость ограничена на отметке в 240 км/ч. Полноприводный YU7 получит два электромотора: передний мощностью 299 л.с. и задний на 392 л.с. Максимальная скорость составит 253 км/ч. В зависимости от комплектации, заявленный запас хода варьируется от 670 км до 760 км. При этом полноприводная версия получит литий-никель-марганец-кобальтовый аккумулятор (NMC), а заднеприводная модификация – литий-железо-фосфатный (LFP).

Продажи стартуют летом этого года. Цены на модель будут начинаться от 250 000 юаней (примерно 3 315 000 рублей).