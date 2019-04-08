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8 апр 2019

Электрический Mustang из России

Электрический Mustang из России

Российская компания Aviar Motors опубликовала новые фотографии электрического спорткара R67. Автомобиль, построенный на базе Tesla Model S, получит полностью карбоновый кузов с дизайном в стиле классического Ford Mustang

Да, технически автомобиль можно назвать «Теслой», ведь именно от нее он унаследует электромоторы, тяговую батарею и всю силовую электронику. Интересно, что «Русский Мустанг»  будет мощнее своего донора. Силовая установка будет выдавать 840 лошадиных сил мощности и 967 Нм крутящего момента. Это потребовало серьезной перепрошивки бортового программного обеспечения.  Заявленный пробег на одной зарядке — 507 километров. Время разгона до 100 километров в час — 2,2 секунды.

Забавно, что на автомобиле будет установлена система имитации звука двигателя V8. Также заявлены: активируемый в режимах движения Sport и Race спойлер и пневмоподвеска с регулировкой дорожного просвета от 119 до 192 мм.  До конца 2019 года Aviar Motors намерена собрать три экземпляра R67, в 2020 — девять, а в 2021 — 24. Пока что, на один автомобиль уходит полгода, но начиная с 2020-го время сократится вдвое. Цена Aviar R67 составляет 395 000 долларов.

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