Электрический Mustang из России

Российская компания Aviar Motors опубликовала новые фотографии электрического спорткара R67. Автомобиль, построенный на базе Tesla Model S, получит полностью карбоновый кузов с дизайном в стиле классического Ford Mustang

Да, технически автомобиль можно назвать «Теслой», ведь именно от нее он унаследует электромоторы, тяговую батарею и всю силовую электронику. Интересно, что «Русский Мустанг» будет мощнее своего донора. Силовая установка будет выдавать 840 лошадиных сил мощности и 967 Нм крутящего момента. Это потребовало серьезной перепрошивки бортового программного обеспечения. Заявленный пробег на одной зарядке — 507 километров. Время разгона до 100 километров в час — 2,2 секунды.

Забавно, что на автомобиле будет установлена система имитации звука двигателя V8. Также заявлены: активируемый в режимах движения Sport и Race спойлер и пневмоподвеска с регулировкой дорожного просвета от 119 до 192 мм. До конца 2019 года Aviar Motors намерена собрать три экземпляра R67, в 2020 — девять, а в 2021 — 24. Пока что, на один автомобиль уходит полгода, но начиная с 2020-го время сократится вдвое. Цена Aviar R67 составляет 395 000 долларов.