Электрический пикап от Rivian станет танком

Появилась информация об особой функции электропикапа Rivian R1T, которая позволяет автомобилю совершить разворот на месте, по аналогии с машиной на гусеницах.

Теорию о появлении такого режима на электромобилях бренда подтверждает то, что еще в 2018 году компания Rivian запатентовала названия Tank Turn и Tank Steer («танковый разворот» и «танковое управление»). Более того, в конце прошлого года представитель бренда подтвердил, что все машины марки, укомплектованные четырьмя моторами, могут получить функцию, предназначенную исключительно для грунтовых и гравийных дорог.

Чуть позже зарубежные СМИ даже опубликовали видео, демонстрирующее работу системы, где внедорожник бодро закладывал вираж и начинал крутиться на месте, однако позже оно было удалено по требованию компании.