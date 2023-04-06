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6 апр 2023

Электрический пикап RAM полностью рассекречен

Электрический пикап RAM полностью рассекречен

На международном автосалоне в Нью-Йорке дебютировал серийный электрический пикап Ram 1500 REV

Внешность автомобиля сюрпризом для публики не стала – ее уже показывали пару месяцев назад на официальных тизерах, да и в целом машина сохранила преемственность с прошлыми «Рэмами» - здесь тот же простой и угловатый дизайн, хотя художники не обошлись без определенных изысков, вроде передней оптики, которая напоминает песочные часы.

Ram 1500 REV построен на рамной платформе STLA Frame и оснащён двумя электромоторами, которые в совокупности развивают 663 л.с. и 840 Нм. До сотни автомобиль способен разогнаться за четыре секунды.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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