Электрогиперкар Aspark Owl назван самым быстрым на планете

С одной маленькой поправкой - он является самым быстрым в области разгона до ста километров в час

Японский электромобиль Aspark Owl смог разогнаться до 60 миль в час (97 км/ч) за 1,72 секунды: разработчики заявили, что это мировой рекорд. Для сравнения, 1914-сильный электрический гиперкар Rimac ускоряется до 97 км/ч за 1,85 секунды. Компания Aspark объявила о готовности начать серийное производство новинки.

Достижение было установлено на трассе Misano World Circuit. В тестах участвовал гиперкар на дорожных шинах Michelin Pilot Sport Cup 2. Aspark Owl оснащён четырьмя электродвигателями, выдающими 2000 Нм момента. Столь быстрого разгона удалось достичь за счёт применения продвинутой системы лонч-контроля. Детали её работы не раскрываются: известно лишь, что в создании электронного ассистента поучаствовали инженеры из итальянской инжиниринговой фирмы Manifattura Automobili Torino. Эта же фирма займётся сборкой купе.