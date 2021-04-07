Китайский концерн Geely поделился техническими характеристиками премиального электромобиля, который будет продаваться под брендом Zeekr

Итак, на данный момент нам анонсировали только одну силовую установку – она состоит из двух электродвигателей общей мощностью в 545 лошадиных сил. Уточняется, что разгон у автомобиля с такими двигателями займет меньше четырех секунд (3.8). Это серьезный показатель, если учесть, что стандартный Porsche 911 из четырех секунд как раз не выезжает (4.2). Есть информация и о запасе хода, который составит 650-700 километров.

Между тем кроссовер от Zeekr построен на модульной платформе SEA. Так что новинку можно назвать родственной с новыми кроссоверами Volvo и даже автомобилями марки Smart, которая также принадлежит китайскому концерну.