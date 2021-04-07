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7 апр 2021

Электрокар Zeekr будет быстрее Porsche

Электрокар Zeekr будет быстрее Porsche
Автор фото: фирма-производитель

Китайский концерн Geely поделился техническими характеристиками премиального электромобиля, который будет продаваться под брендом Zeekr

Итак, на данный момент нам анонсировали только одну силовую установку – она состоит из двух электродвигателей общей мощностью в 545 лошадиных сил. Уточняется, что разгон у автомобиля с такими двигателями займет меньше четырех секунд (3.8). Это серьезный показатель, если учесть, что стандартный Porsche 911 из четырех секунд как раз не выезжает (4.2). Есть информация и о запасе хода, который составит 650-700 километров.

Между тем кроссовер от Zeekr построен на  модульной платформе SEA.  Так что новинку можно назвать родственной с новыми кроссоверами Volvo и даже автомобилями марки Smart, которая также принадлежит китайскому концерну.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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