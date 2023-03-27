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27 мар 2023

Электрокары Rivian показали низкую надежность

Электрокары Rivian показали низкую надежность

Сейчас на машины Rivian в Европе и США наблюдается ажиотажный спрос. Скажем, клиент, который сделал предзаказ в 2020 году, только сейчас получит вожделенный автомобиль. К сожалению, порой радость обладания омрачается неполадками.

Живой пример -  один американский автолюбитель, забрав свой Rivian, не успел и двух дней на нем прокатиться, как автомобиль сломался. Шофер поехал в горы, а по дороге электрокар, он отправился на нём в горы. По его словам, по дороге он наткнулся на переметённый снегом участок, который Rivian R1S преодолеть не смог. Автовладелец пытался высвободить застрявший электрокар «враскачку», но в итоге ездовая электроника просто заблокировалась.

Отправив машину на сервис эвакуатором, клиент получил машину обратно, но буквально на следующий день Rivian опять отказался передвигаться из-за некой программной ошибки.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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